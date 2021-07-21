НБА
Яннис Адетокумбо
Танасис Адетокумбо
Милуоки (б)
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#НБА #Яннис Адетокумбо #Милуоки (б) #Танасис Адетокумбо

После чемпионства «Милуоки» у троих братьев Адетокумбо есть титул НБА. Это первая такая семья в истории лиги

2 часа назад

«Милуоки» обыграл «Финикс» в финале плей-офф НБА (4:2 в серии) и выиграл турнир. После этого матча братья Адетокумбо установили рекорд лиги, выиграв второй и третий титулы НБА:

🏆  Танасис (29 лет) – 2021 («Милуоки»)

🏆  Яннис (26 лет) – 2021 («Милуоки»)

🏆  Костас (23 года) – 2020 («Лос-Анджелес Лейкерс»)

До этого рекорд был у братьев Марка и Пау Газоля, которые побеждали в НБА с «Торонто» и «Лос-Анджелес Лейкерс» соответсвенно. В теории Адетокунбо могут превзойти собственный рекорд: в их семье есть еще один брат-баскетболист Алекс (19 лет), но он играет не в НБА.

Танасис не сыграл в последнем матче серии с «Финиксом» из-за ковидных протоколов. Яннис позвонил ему после чемпионства.

Яннис в финальной серии получил приз самому ценному игроку. Он набрал 50 очков и сделал 14 подборов.

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Источник:
твиттер HoopsHipe
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