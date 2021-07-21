После чемпионства «Милуоки» у троих братьев Адетокумбо есть титул НБА. Это первая такая семья в истории лиги

До этого рекорд был у братьев Марка и Пау Газоля, которые побеждали в НБА с «Торонто» и «Лос-Анджелес Лейкерс» соответсвенно. В теории Адетокунбо могут превзойти собственный рекорд: в их семье есть еще один брат-баскетболист Алекс (19 лет), но он играет не в НБА.

Танасис не сыграл в последнем матче серии с «Финиксом» из-за ковидных протоколов. Яннис позвонил ему после чемпионства.

Яннис в финальной серии получил приз самому ценному игроку. Он набрал 50 очков и сделал 14 подборов.