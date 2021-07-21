Яннис – MVP финала НБА. В решающем матче он набрал 50 очков

«Милуоки» – чемпион НБА. Официально. В финальной серии он прошел «Финикс» (общий счет по встречам – 4:2), а в последнем матче обыграл его со счетом (105:98). Яннис Адетокумбо напрямую поучаствовал в этой победе:

1. Забил 50 очков и сделал 14 подборов.

2. Стал MVP финала.

3. Стал вторым баскетболистом в истории турнира, трижды набравшим 40 очков и 10 подборов в финале НБА.

А после матча сказал:

«Я мог бы перейти в суперкоманду и стать чемпионом, просто делая свою часть работы. Но я выбрал тяжелый путь к титулу. Мы прошли эту дорогу все вместе. Черт побери, мы сделали это».

Яннису сейчас 26 лет. И он с 2013-го выступает за «Милуоки». Это его первая победа в НБА.

«Милуоки» – седьмой чемпион НБА за последние 10 лет