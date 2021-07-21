Милуоки (б)
НБА
Финикс
«Милуоки» – седьмой чемпион НБА за последние 10 лет
час назад
В ночь на 21 июля состоялся шестой матч финальной серии НБА между «Милуоки» и «Финиксом». И «Милуоки» победил (105:98), добыв четвертую победу в серии (общий счет – 4:2) и став чемпионом НБА.
Для «Милуоки» это второй титул чемпиона (первый был ровно 50 лет назад – в 1971-м). За последние десять лет это седьмой победитель НБА. С 2012-го трофей брали:
🌴 «Майами» (2).
🥇 «Голден Стэйт» (3).
🗡 «Кливленд».
🦖 «Торонто».
🟡 «Лейкерс».
🦌 Теперь – «Милуоки».
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