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#Милуоки (б) #НБА #Финикс

«Милуоки» – седьмой чемпион НБА за последние 10 лет

час назад

В ночь на 21 июля состоялся шестой матч финальной серии НБА между «Милуоки» и «Финиксом». И «Милуоки» победил (105:98), добыв четвертую победу в серии (общий счет – 4:2) и став чемпионом НБА.

Для «Милуоки» это второй титул чемпиона (первый был ровно 50 лет назад – в 1971-м). За последние десять лет это седьмой победитель НБА. С 2012-го трофей брали:

🌴 «Майами» (2).

«Сан-Антонио».

🥇 «Голден Стэйт» (3).

🗡 «Кливленд».

🦖 «Торонто».

🟡 «Лейкерс».

🦌 Теперь – «Милуоки».

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Источник:
Гол
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