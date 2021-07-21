«Милуоки» – седьмой чемпион НБА за последние 10 лет

В ночь на 21 июля состоялся шестой матч финальной серии НБА между «Милуоки» и «Финиксом». И «Милуоки» победил (105:98), добыв четвертую победу в серии (общий счет – 4:2) и став чемпионом НБА.

Для «Милуоки» это второй титул чемпиона (первый был ровно 50 лет назад – в 1971-м). За последние десять лет это седьмой победитель НБА. С 2012-го трофей брали:

🌴 «Майами» (2).

⚫ «Сан-Антонио».

🥇 «Голден Стэйт» (3).

🗡 «Кливленд».

🦖 «Торонто».

🟡 «Лейкерс».

🦌 Теперь – «Милуоки».