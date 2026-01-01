грегг попович

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Баскетбол
Попович – третий тренер в истории НБА с 1300 победами
#грегг попович
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Она станет первым женским главным тренером НБА. В этой истории − гражданство России, борьба за карьеру и респект от Поповича
#Бэкки Хаммон
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