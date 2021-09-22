Хамес Родригес
Рафаэль Бенитес
Эвертон
Хамес после смены тренера «Эвертона» ушел в катарский «Аль-Райян». Он не сыграл ни в одном матче нового сезона
50 минут назад
Катарский «Аль-Райян» объявил о переходе Хамеса Родригеса из «Эвертона». Клуб пока не выпустил официального пресс-релиза с деталями контракта и только опубликовал анонс в твиттере. «Эвертон» только подтвердил трансфер и тоже не раскрыл детали перехода.
- Хамесу 30 лет. Он играл в «Эвертоне» с прошлого сезона и провел за него 26 игр, забив шесть голов и отдал девять ассистов.
- В межсезонье у клуба сменился тренер. «Эвертон» возглавил Рафаэль Бенитес, при котором Хамес ни разу не вышел на поле в новом сезоне.
- После прихода в «Эвертон» Бенитес допустил продажу игроков с высокими зарплатами, если ты нерегулярно выходят на поле.
В Европе трансферное окно уже закрыто, поэтому Хамес не мог перейти в европейские клубы. Большую часть карьеры он провел в Европе, играя за «Монако», «Порту», «Реал», «Баварию» и «Эвертон». Среди его титулов: чемпионства Португалии, Испании, Германии, а также две победы в Лиге чемпионов.
Источник:твиттер «Аль-Райяна»
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