Хамес после смены тренера «Эвертона» ушел в катарский «Аль-Райян». Он не сыграл ни в одном матче нового сезона

Хамесу 30 лет. Он играл в «Эвертоне» с прошлого сезона и провел за него 26 игр, забив шесть голов и отдал девять ассистов.

В межсезонье у клуба сменился тренер. «Эвертон» возглавил Рафаэль Бенитес, при котором Хамес ни разу не вышел на поле в новом сезоне.

После прихода в «Эвертон» Бенитес допустил продажу игроков с высокими зарплатами, если ты нерегулярно выходят на поле.

В Европе трансферное окно уже закрыто, поэтому Хамес не мог перейти в европейские клубы. Большую часть карьеры он провел в Европе, играя за «Монако», «Порту», «Реал», «Баварию» и «Эвертон». Среди его титулов: чемпионства Португалии, Испании, Германии, а также две победы в Лиге чемпионов.