Хамес Родригес
Рафаэль Бенитес
Эвертон
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#Хамес Родригес #Эвертон #Рафаэль Бенитес

Хамес после смены тренера «Эвертона» ушел в катарский «Аль-Райян». Он не сыграл ни в одном матче нового сезона

50 минут назад

Катарский «Аль-Райян» объявил о переходе Хамеса Родригеса из «Эвертона». Клуб пока не выпустил официального пресс-релиза с деталями контракта и только опубликовал анонс в твиттере. «Эвертон» только подтвердил трансфер и тоже не раскрыл детали перехода.

  • Хамесу 30 лет. Он играл в «Эвертоне» с прошлого сезона и провел за него 26 игр, забив шесть голов и отдал девять ассистов.
  • В межсезонье у клуба сменился тренер. «Эвертон» возглавил Рафаэль Бенитес, при котором Хамес ни разу не вышел на поле в новом сезоне.
  • После прихода в «Эвертон» Бенитес допустил продажу игроков с высокими зарплатами, если ты нерегулярно выходят на поле.

В Европе трансферное окно уже закрыто, поэтому Хамес не мог перейти в европейские клубы. Большую часть карьеры он провел в Европе, играя за «Монако», «Порту», «Реал», «Баварию» и «Эвертон». Среди его титулов: чемпионства Португалии, Испании, Германии, а также две победы в Лиге чемпионов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Аль-Райяна»
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