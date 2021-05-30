Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора

Жоржиньо – один из главных игроков «Челси» в финале Лиги чемпионов. Он отыграл весь матч, а после игры дал эксклюзивное интервью каналу TNT Sports Brasil. За этим интервью была история с обещанием, которое Жоржиньо дал после четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Битва за усы», – так TNT Sports Brasil подавал этот финал Лиги чемпионов. Корреспондент Фред Калдейра обещал, что сбреет усы при победе «Челси». Жоржиньо тоже говорил, что побреется. Важное условие – его усы оставались на месте, если команда выигрывала финал.

В инстаграме Калдейры есть момент, когда они об этом договорились: