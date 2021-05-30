Жоржиньо
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Челси
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#Жоржиньо #Лига чемпионов #Челси

Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора

2 часа назад

твиттер Фреда Калдейры

Жоржиньо – один из главных игроков «Челси» в финале Лиги чемпионов. Он отыграл весь матч, а после игры дал эксклюзивное интервью каналу TNT Sports Brasil. За этим интервью была история с обещанием, которое Жоржиньо дал после четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Битва за усы», – так TNT Sports Brasil подавал этот финал Лиги чемпионов. Корреспондент Фред Калдейра обещал, что сбреет усы при победе «Челси». Жоржиньо тоже говорил, что побреется. Важное условие – его усы оставались на месте, если команда выигрывала финал.

В инстаграме Калдейры есть момент, когда они об этом договорились:

Калдейра пришел на матч с бритвой. В итоге они побрили друг друга. Жоржиньо сбрил бороду, но сохранил усы:

Фред Калдейра – корреспондент TNT Sports Brasil в Англии. Он постоянно берет интервью у игроков и тренеров английских топ-клубов. Пеп Гвардиола в феврале вообще называл усы Калдейры сексуальными. Даже сразу не ответил на вопрос, когда их увидел.

Жоржиньо во время интервью постоянно плакал, когда рассказывал о впечатлениях от победы в Лиге чемпионов: «Это нельзя объяснить. Моя семья сейчас видит это. Не могу перестать плакать. Все это похоже на какой-то сюрреализм».

В раздевалке «Челси» перед этим интервью все было веселее. Там Жоржиньо всех развлекал:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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