Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠

Матч «Баварии» и «Челси» в 2012-м дошел до серии пенальти. В основное время забили Мюллер и Дрогба. В пенальти победил «Челси» (4:3). Олич и Швайнштайгер не реализовали удары со стороны «Баварии». Зато в 2021-м Швайнштайгер предсказал победу «Челси» со счетом 1:0.

В «Челси» не осталось игроков из состава на финал Лиги чемпионов в 2012-м, хотя некоторые еще играют в других командах. Аспиликуэта и Кристенсен перешли в клуб уже после того матча. Оба рассказывали, что смотрели тот финал в прямом эфире и вдохновлялись им.

Одну из лучших реакций на события финала Лиги чемпионов-2021 выдал «Байер». Кай Хаверц – автор единственного гола в финале Лиги чемпионов. «Байер» напомнил, что все начиналось с пропуска матчей из-за экзаменов. «Байер» продал Хаверца в «Челси» за 80 миллионов евро.