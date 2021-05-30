Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
«Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Всего клуб играл в трех финалах. В 2008-м было поражение от «МЮ», в 2012-м – победа над «Баварией». Теперь «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Главной реакцией стал ответ клуба на собственный твит девятилетней давности.
В 2012-м было так: «Челси» – чемпионы Европы». Ответ из 2021-го: «Вновь».
Превью матча тоже напоминало о том финале:
Матч «Баварии» и «Челси» в 2012-м дошел до серии пенальти. В основное время забили Мюллер и Дрогба. В пенальти победил «Челси» (4:3). Олич и Швайнштайгер не реализовали удары со стороны «Баварии». Зато в 2021-м Швайнштайгер предсказал победу «Челси» со счетом 1:0.
В «Челси» не осталось игроков из состава на финал Лиги чемпионов в 2012-м, хотя некоторые еще играют в других командах. Аспиликуэта и Кристенсен перешли в клуб уже после того матча. Оба рассказывали, что смотрели тот финал в прямом эфире и вдохновлялись им.
Одну из лучших реакций на события финала Лиги чемпионов-2021 выдал «Байер». Кай Хаверц – автор единственного гола в финале Лиги чемпионов. «Байер» напомнил, что все начиналось с пропуска матчей из-за экзаменов. «Байер» продал Хаверца в «Челси» за 80 миллионов евро.
После финала «Челси» поменял шапку и название твиттера, но это уже стандартно. Обычно так делает «Бавария», когда выигрывает любой важный турнир. Победа «Челси» особенно ценна на фоне поражения «Ман Сити». В истории «Ман Сити» это был первый выход в финал.
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал