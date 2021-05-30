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#Манчестер Сити #Лига чемпионов #ПСЖ #Тоттенхэм

Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал

2 часа назад

«Манчестер Сити» впервые в истории сыграл в финале Лиги чемпионов. «Челси» победил со счетом 1:0 и взял второй трофей Лиги чемпионов.

В 2020 году в финале Лиги чемпионов дебютировал «ПСЖ». Счет матча с «Баварией» – 0:1. В 2019-м до финала доходил «Тоттенхэм». Тогда было поражение от «Ливерпуля» (0:2).

До финала «Манчестер Сити» не проиграл ни одного из 12 матчей в сезоне Лиги чемпионов. Его статистика – 11 побед и ничья. За весь турнир «Ман Сити» пропустил только пять голов.

Гвардиола проиграл «Челси» восемь матчей за карьеру. Больше, чем любому другому клубу

Вратарь «Челси» Менди отыграл девять сухих матчей в Лиге чемпионов. Это его дебютный сезон в турнире

Полная статистика по клубам-дебютантам:

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Источник:
Гол.ру
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