👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
Найдете отличия? Между фотографиями – девять лет разницы.
Раз.
Два.
«Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Сейчас – после победы над «Манчестер Сити» в английском финале.
Главная эмоция – забег Мэйсона Маунта, который с чемпионским кубком пронесся перед трибунами. Маунт – воспитанник «Челси», который несколько раз уезжал в аренду, но уже выводил команду с капитанской повязкой.
В этом сезоне он провел в ЛЧ 11 матчей, а в финале сделал голевой пас на Кая Хаверца. Тот забил свой первый гол на турнире. Итог:
Такой же забег исполнил Дидье Дрогба в 2012 году, когда «Челси» впервые выиграл Лигу чемпионов. Тогда в финале была «Бавария». Дрогба сравнял счет за несколько минут до финального свистка, а потом реализовал победный пенальти. Дальше вы знаете.
Кстати, перед финалом-2020/21 Дрогба заряжал мотивационным видео:
Теперь празднует новое поколение. Весь состав «Челси» впервые выиграл Лигу чемпионов, кроме Матео Ковачича (ага, у него уже четвертый кубок).
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
Маунт обвязался шарфом и обнимает мечту. Ох, хорошо: