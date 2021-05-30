Мэйсон Маунт
Лига чемпионов
Дидье Дрогба
Челси
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#Мэйсон Маунт #Лига чемпионов #Челси #Дидье Дрогба

👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го

38 минут назад

Найдете отличия? Между фотографиями – девять лет разницы.

Раз.

Global Look Press / imageBROKER

Два.

Твиттер «Челси»

«Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Сейчас – после победы над «Манчестер Сити» в английском финале.

Главная эмоция – забег Мэйсона Маунта, который с чемпионским кубком пронесся перед трибунами. Маунт – воспитанник «Челси», который несколько раз уезжал в аренду, но уже выводил команду с капитанской повязкой. 

В этом сезоне он провел в ЛЧ 11 матчей, а в финале сделал голевой пас на Кая Хаверца. Тот забил свой первый гол на турнире. Итог:

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42

Такой же забег исполнил Дидье Дрогба в 2012 году, когда «Челси» впервые выиграл Лигу чемпионов. Тогда в финале была «Бавария». Дрогба сравнял счет за несколько минут до финального свистка, а потом реализовал победный пенальти. Дальше вы знаете.

Кстати, перед финалом-2020/21 Дрогба заряжал мотивационным видео:

Теперь празднует новое поколение. Весь состав «Челси» впервые выиграл Лигу чемпионов, кроме Матео Ковачича (ага, у него уже четвертый кубок).

Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут

Маунт обвязался шарфом и обнимает мечту. Ох, хорошо:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Чем-пи-о-ны 🏆
Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
Вернер сделал гол финала, не касаясь мяча. Как так? В этом голе – весь сезон «Челси»
Сколько «Челси» заработал за победу в Лиге чемпионов
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
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