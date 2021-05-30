👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го

«Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Сейчас – после победы над «Манчестер Сити» в английском финале.

Главная эмоция – забег Мэйсона Маунта, который с чемпионским кубком пронесся перед трибунами. Маунт – воспитанник «Челси», который несколько раз уезжал в аренду, но уже выводил команду с капитанской повязкой.

В этом сезоне он провел в ЛЧ 11 матчей, а в финале сделал голевой пас на Кая Хаверца. Тот забил свой первый гол на турнире. Итог: