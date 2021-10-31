Дидье Дрогба

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Роналду повторил достижение Дрогба, став самым возрастным игроком с гол+пас в одном матче АПЛ
#Криштиану Роналду
Футбол
«Бавария» получила в соперники по ЛЧ «Челси» и запретила в твиттере упоминания о 2012-м годе и Дрогба
#Бавария
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«Золотой мяч» вручается в театре Шатле. Построен на месте тюрьмы, богатые могут покупать билеты бедным, там шли русские премьеры – со скандалами
#Золотой мяч
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
Парень бегает каждый день уже три года подряд. Он стал звездой ютуба, сделал семь марафонов за неделю и не ест мясо
#Хэллах Сидибе
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