Криштиану Роналду
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Тоттенхэм
Дидье Дрогба
#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Тоттенхэм #Дидье Дрогба
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Роналду повторил достижение Дрогба, став самым возрастным игроком с гол+пас в одном матче АПЛ

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30 октября «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Тоттенхэм» – 3:0. Таким был этот матч:

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 39'
Кавани 64'
Рэшфорд 87'

Криштиану Роналду стал одним из его героев – у него гол+пас в этой встрече. Он сделал это в возрасте 36 лет и 267 дней. Точно в таком же возрасте гол+пас в матче АПЛ сделал Дидье Дрогба – и тоже в матче против «Тоттенхэма» (в декабре-2014).

Еще достижения Роналду в этой встрече:

  • Забил в АПЛ впервые за 5 встреч.
  • Он в 11-й раз забил за год 40+ голов за клуб и сборную.
  • Это был 11-й гол «Тоттенхэму» – ни один английский клуб не получал от Роналду больше.
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Источник:
твиттер Opta
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