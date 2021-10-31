Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Дидье Дрогба
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Роналду повторил достижение Дрогба, став самым возрастным игроком с гол+пас в одном матче АПЛ
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30 октября «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Тоттенхэм» – 3:0. Таким был этот матч:
Криштиану Роналду стал одним из его героев – у него гол+пас в этой встрече. Он сделал это в возрасте 36 лет и 267 дней. Точно в таком же возрасте гол+пас в матче АПЛ сделал Дидье Дрогба – и тоже в матче против «Тоттенхэма» (в декабре-2014).
Еще достижения Роналду в этой встрече:
- Забил в АПЛ впервые за 5 встреч.
- Он в 11-й раз забил за год 40+ голов за клуб и сборную.
- Это был 11-й гол «Тоттенхэму» – ни один английский клуб не получал от Роналду больше.
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