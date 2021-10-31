Роналду повторил достижение Дрогба, став самым возрастным игроком с гол+пас в одном матче АПЛ

Криштиану Роналду стал одним из его героев – у него гол+пас в этой встрече. Он сделал это в возрасте 36 лет и 267 дней. Точно в таком же возрасте гол+пас в матче АПЛ сделал Дидье Дрогба – и тоже в матче против «Тоттенхэма» (в декабре-2014).

Еще достижения Роналду в этой встрече: