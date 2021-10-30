Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Серхио Рамос
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Уфа
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Артем Дзюба
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Тоттенхэм VS Манчестер Юнайтед
Поделиться:
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: 30 октября 2021 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
-:-
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: 30 октября 2021 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
30 окт. 2021, 18:00 МСК
30.10.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Прошлые матчи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:30
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:30
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
3
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
18:30
Манчестер Юнайтед
1 : 6
Тоттенхэм
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
18:30
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
6
19.06.2020
19 июня 2020
пт
22:15
Тоттенхэм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
19.06.2020
19 июня 2020
пт
22:15
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
1
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Тоттенхэм
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Манчестер Юнайтед
2
Тоттенхэм
1
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
19:30
Тоттенхэм
0 : 1
Манчестер Юнайтед
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
19:30
Тоттенхэм
0
Манчестер Юнайтед
1
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
0 : 3
Тоттенхэм
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
0
Тоттенхэм
3
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:15
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Тоттенхэм
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:15
Манчестер Юнайтед
2
Тоттенхэм
1
31.01.2018
31 янв. 2018
ср
23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
31.01.2018
31 янв. 2018
ср
23:00
Тоттенхэм
2
Манчестер Юнайтед
0
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
14:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Тоттенхэм
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
14:30
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
0
14.05.2017
14 мая 2017
вс
18:30
Тоттенхэм
2 : 1
Манчестер Юнайтед
14.05.2017
14 мая 2017
вс
18:30
Тоттенхэм
2
Манчестер Юнайтед
1
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Тоттенхэм
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:15
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
0
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:30
Тоттенхэм
3 : 0
Манчестер Юнайтед
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:30
Тоттенхэм
3
Манчестер Юнайтед
0
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
14:45
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Тоттенхэм
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
14:45
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
0
15.03.2015
15 марта 2015
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Тоттенхэм
15.03.2015
15 марта 2015
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
3
Тоттенхэм
0
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
15:00
Тоттенхэм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
15:00
Тоттенхэм
0
Манчестер Юнайтед
0
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Тоттенхэм
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
20:30
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
2
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
15:00
Тоттенхэм
2 : 2
Манчестер Юнайтед
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
15:00
Тоттенхэм
2
Манчестер Юнайтед
2
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
19:00
Тоттенхэм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
19:00
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
1
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 3
Тоттенхэм
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
2
Тоттенхэм
3
04.03.2012
04 марта 2012
вс
19:10
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
04.03.2012
04 марта 2012
вс
19:10
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
3
Показать еще
Новости
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
#Гарет Бэйл
20 июня, 18:18
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
#Уле-Гуннар Сульшер
26 мая, 13:05
Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
#Жозе Моуринью
04 мая, 20:53
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Сульшер проиграл свой первый финал с «МЮ». Он тренирует клуб с 2018 года и не проходил дальше полуфиналов
27 мая, 01:12
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
34-летний Кавани стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка
27 мая, 00:06
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57