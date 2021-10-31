Дидье Дрогба

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Футбол
Роналду повторил достижение Дрогба, став самым возрастным игроком с гол+пас в одном матче АПЛ
#Криштиану Роналду
Футбол
«Бавария» получила в соперники по ЛЧ «Челси» и запретила в твиттере упоминания о 2012-м годе и Дрогба
#Бавария