Артемий Панарин
НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Панарин сделал дубль против «Коламбуса». У него 15 очков за 14 матчей в НХЛ
вчера, 10:24
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал дубль в матче НХЛ против «Коламбуса». «Рейнджерс» победил со счетом 5:3.
Панарин стал первой звездой матча и набрал два очка во второй игре подряд. В этом сезоне он провел в НХЛ 14 матчей и набрал 15 очков (4+11).
Панарин сравнялся по голам в НХЛ с трехкратным обладателем Кубка Стэнли Игорем Ларионовым – 169. Панарин потратил на это 447 матчей, Ларионов – 921.
- Это третий сезон Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс». Он перешел в команду в 2019 году. Всего Панарин выступал за три клуба НХЛ: «Рейнджерс», «Коламбус» и «Чикаго».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые