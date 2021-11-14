Панарин сделал дубль против «Коламбуса». У него 15 очков за 14 матчей в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал дубль в матче НХЛ против «Коламбуса». «Рейнджерс» победил со счетом 5:3.

Панарин стал первой звездой матча и набрал два очка во второй игре подряд. В этом сезоне он провел в НХЛ 14 матчей и набрал 15 очков (4+11).

Панарин сравнялся по голам в НХЛ с трехкратным обладателем Кубка Стэнли Игорем Ларионовым – 169. Панарин потратил на это 447 матчей, Ларионов – 921.