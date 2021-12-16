Артемий Панарин
НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Панарин досрочно завершил матч НХЛ из-за травмы. Он лучший бомбардир «Рейнджерс» в сезоне
2 часа назад
Артемий Панарин не доиграл матч против «Аризоны» в регулярном чемпионате НХЛ. Он провел за «Нью-Йорк Рейнджерс» в общей сложности семь минут, а в последний раз вышел на лед в начале второго периода.
Подробностей о травме нет, но в клубе оценивают его статус как «со дня на день». Тем не менее главный тренер Жерар Галлан допустил после матча, что восстановление займет больше времени.
- Панарин в текущем сезоне – лучший бомбардир «Рейнджерс». За 28 матчей он набрал 33 очка (девять голов и 24 ассиста).
- «Рейнджерс» занимают первое место в Западной конференции.
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