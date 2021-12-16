Панарин досрочно завершил матч НХЛ из-за травмы. Он лучший бомбардир «Рейнджерс» в сезоне

Артемий Панарин не доиграл матч против «Аризоны» в регулярном чемпионате НХЛ. Он провел за «Нью-Йорк Рейнджерс» в общей сложности семь минут, а в последний раз вышел на лед в начале второго периода.

Подробностей о травме нет, но в клубе оценивают его статус как «со дня на день». Тем не менее главный тренер Жерар Галлан допустил после матча, что восстановление займет больше времени.