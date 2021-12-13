Артемий Панарин
НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Панарин впервые за пять матчей НХЛ не набрал очков. В четырех предыдущих у него три гола и шесть ассистов
3 часа назад
«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1, овертайм). Артемий Панарин прервал серию набранных очков:
- Он не сделал результативных действий впервые за пять матчей. За четыре прошлые игры он забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач.
- В матче с «Нэшвиллом» он провел 23 минуты 56 секунд, трижды бросил в створ, сделал два перехвата, четырежды потерял шайбу. Его показатель полезности – «0».
- Всего у Панарина 32 очка (девять шайб и 23 ассиста) в 27 играх сезона.
«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточной конференции. У них 39 очков после 27 матчей.
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