Артемий Панарин
НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
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#Артемий Панарин #НХЛ #Нью-Йорк Рейнджерс

Панарин впервые за пять матчей НХЛ не набрал очков. В четырех предыдущих у него три гола и шесть ассистов

3 часа назад

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1, овертайм). Артемий Панарин прервал серию набранных очков:

  • Он не сделал результативных действий впервые за пять матчей. За четыре прошлые игры он забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач.
  • В матче с «Нэшвиллом» он провел 23 минуты 56 секунд, трижды бросил в створ, сделал два перехвата, четырежды потерял шайбу. Его показатель полезности – «0».
  • Всего у Панарина 32 очка (девять шайб и 23 ассиста) в 27 играх сезона.

«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточной конференции. У них 39 очков после 27 матчей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
НХЛ
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