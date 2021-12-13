Панарин впервые за пять матчей НХЛ не набрал очков. В четырех предыдущих у него три гола и шесть ассистов

3 часа назад

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1, овертайм). Артемий Панарин прервал серию набранных очков: Он не сделал результативных действий впервые за пять матчей. За четыре прошлые игры он забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач.

В матче с «Нэшвиллом» он провел 23 минуты 56 секунд, трижды бросил в створ, сделал два перехвата, четырежды потерял шайбу. Его показатель полезности – «0».

Всего у Панарина 32 очка (девять шайб и 23 ассиста) в 27 играх сезона. «Рейнджерс» занимают пятое место в Восточной конференции. У них 39 очков после 27 матчей. НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ