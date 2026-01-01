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Хоккеист
Артемий Панарин
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Артемий Панарин
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Хоккей
Панарин досрочно завершил матч НХЛ из-за травмы. Он лучший бомбардир «Рейнджерс» в сезоне
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин впервые за пять матчей НХЛ не набрал очков. В четырех предыдущих у него три гола и шесть ассистов
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»
#Артемий Панарин
Хоккей
«Наверное, все россияне хотят защитить свою страну». Панарин кинул перчатку в соперника и получил штраф
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин сделал дубль против «Коламбуса». У него 15 очков за 14 матчей в НХЛ
#Артемий Панарин
Хоккей
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ: в топ-10 – трое россиян, Панарин зарабатывает из них больше всех
#НХЛ
Хоккей
Панарин – один из шести альтернативных капитанов «Рейнджерс» на новый сезон НХЛ. В клубе три года нет постоянного капитана
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин признан вторым по ценности игроком «Рейнджерс» в сезоне. В прошлом году он победил в голосовании
#Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику лиги. Клуб призвал к отставке чиновника после травмы Панарина
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
Панарин пропустит оставшиеся матчи сезона НХЛ из-за травмы. Он получил ее в драке с игроком «Вашингтона»
#Артемий Панарин
Хоккей
Игрок «Вашингтона» оштрафован после драки в матче НХЛ. Он ударил Бучневича и травмировал Панарина
#Том Уилсон
Хоккей
Панарин отказался от участия в ЧМ в Риге. Он уведомил об этом Федерацию хоккея России
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин побил рекорд по очкам за первые 100 матчей в «Рейнджерс»
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин набрал 135 очков в первых 96 играх за «Рейнджерс». До клубного рекорда осталось два очка в четырех играх
#Артемий Панарин
Хоккей
Хоккеист Анисин рассказал подробности случая с Панариным. Драки с девушкой не было, но полиция приезжала
#Артемий Панарин
Хоккей
«Рейнджерс» назвал «запугиванием» обвинения Панарина в избиении девушки. И связал их с политической позицией игрока
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин реализовал победный буллит в матче с «Филадельфией» и стал первой звездой матча
#Артемий Панарин
Хоккей
В 400 матчах Панарин набрал 427 очков. Он занял шестое место среди игроков, не выбранных на драфте
#Артемий Панарин
Хоккей
Овечкин стал четвертым хоккеистом в НХЛ по доходам за сезон. Панарин – шестой, Василевский – десятый
#Александр Овечкин
Хоккей
Панарин набрал 100 очков за 73 игры регулярного сезона в «Рейнджерс». Никто не делал это так быстро
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин стал альтернативным капитаном «Рейнджерс» в новом сезоне
#Артемий Панарин
Хоккей
В НХЛ раздали награды: «Харт Трофи» взял Драйзайтль, Макар – лучший новичок
#НХЛ
MMA
Хабиб – лидер рейтинга Forbes самых успешных звезд России до 40 лет. За ним – Бузова и Крид
#Хабиб Нурмагомедов
Хоккей
Драйзайтль набрал более 100 очков в этом сезоне НХЛ. Он первый, кому это удалось
#Леон Драйзайтль
Хоккей
Панарин повторил свой рекорд по очкам в НХЛ
#Артемий Панарин
Футбол
Панарин показал лучший результат в карьере по голам за сезон
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин впервые забил три гола за «Рейнджерс». Прошлые два хет-трика он оформил в матчах против него
#Артемий Панарин
Хоккей
Артемий Панарин раскритиковал власть в РФ, выразил отношение к религии и пообещал организовать благотворительный фонд
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин и Бобровский разъехались из «Коламбуса» в разные команды: «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду»
#НХЛ
Хоккей
«Он наложил в штаны. Он не ест, его тошнит». Главный тренер «Коламбуса» – об отсутствии Панарина
#Артемий Панарин