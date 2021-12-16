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Артемий Панарин
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Артемий Панарин
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Хоккей
Панарин досрочно завершил матч НХЛ из-за травмы. Он лучший бомбардир «Рейнджерс» в сезоне
#Артемий Панарин
16 декабря 2021, 12:26
Хоккей
Панарин впервые за пять матчей НХЛ не набрал очков. В четырех предыдущих у него три гола и шесть ассистов
#Артемий Панарин
13 декабря 2021, 09:35
Хоккей
Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»
#Артемий Панарин
08 декабря 2021, 12:20
Хоккей
«Наверное, все россияне хотят защитить свою страну». Панарин кинул перчатку в соперника и получил штраф
#Артемий Панарин
28 ноября 2021, 11:27
Хоккей
Панарин сделал дубль против «Коламбуса». У него 15 очков за 14 матчей в НХЛ
#Артемий Панарин
14 ноября 2021, 10:24
Хоккей
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ: в топ-10 – трое россиян, Панарин зарабатывает из них больше всех
#НХЛ
27 октября 2021, 21:06
Хоккей
Панарин – один из шести альтернативных капитанов «Рейнджерс» на новый сезон НХЛ. В клубе три года нет постоянного капитана
#Артемий Панарин
11 октября 2021, 19:15
Хоккей
Панарин признан вторым по ценности игроком «Рейнджерс» в сезоне. В прошлом году он победил в голосовании
#Артемий Панарин
10 мая 2021, 17:20
Хоккей
НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику лиги. Клуб призвал к отставке чиновника после травмы Панарина
#Нью-Йорк Рейнджерс
07 мая 2021, 10:47
Хоккей
Панарин пропустит оставшиеся матчи сезона НХЛ из-за травмы. Он получил ее в драке с игроком «Вашингтона»
#Артемий Панарин
04 мая 2021, 21:57
Хоккей
Игрок «Вашингтона» оштрафован после драки в матче НХЛ. Он ударил Бучневича и травмировал Панарина
#Том Уилсон
04 мая 2021, 18:51
Хоккей
Панарин отказался от участия в ЧМ в Риге. Он уведомил об этом Федерацию хоккея России
#Артемий Панарин
23 апреля 2021, 18:52
Хоккей
Панарин побил рекорд по очкам за первые 100 матчей в «Рейнджерс»
#Артемий Панарин
14 апреля 2021, 10:25
Хоккей
Панарин набрал 135 очков в первых 96 играх за «Рейнджерс». До клубного рекорда осталось два очка в четырех играх
#Артемий Панарин
07 апреля 2021, 13:38
Хоккей
Хоккеист Анисин рассказал подробности случая с Панариным. Драки с девушкой не было, но полиция приезжала
#Артемий Панарин
24 февраля 2021, 21:13
Хоккей
«Рейнджерс» назвал «запугиванием» обвинения Панарина в избиении девушки. И связал их с политической позицией игрока
#Артемий Панарин
22 февраля 2021, 20:18
Хоккей
Панарин реализовал победный буллит в матче с «Филадельфией» и стал первой звездой матча
#Артемий Панарин
19 февраля 2021, 09:39
Хоккей
В 400 матчах Панарин набрал 427 очков. Он занял шестое место среди игроков, не выбранных на драфте
#Артемий Панарин
02 февраля 2021, 11:16
Хоккей
Овечкин стал четвертым хоккеистом в НХЛ по доходам за сезон. Панарин – шестой, Василевский – десятый
#Александр Овечкин
25 января 2021, 21:43
Хоккей
Панарин набрал 100 очков за 73 игры регулярного сезона в «Рейнджерс». Никто не делал это так быстро
#Артемий Панарин
23 января 2021, 10:43
Хоккей
Панарин стал альтернативным капитаном «Рейнджерс» в новом сезоне
#Артемий Панарин
13 января 2021, 21:08
Хоккей
В НХЛ раздали награды: «Харт Трофи» взял Драйзайтль, Макар – лучший новичок
#НХЛ
22 сентября 2020, 10:06
MMA
Хабиб – лидер рейтинга Forbes самых успешных звезд России до 40 лет. За ним – Бузова и Крид
#Хабиб Нурмагомедов
25 июня 2020, 12:35
Хоккей
Драйзайтль набрал более 100 очков в этом сезоне НХЛ. Он первый, кому это удалось
#Леон Драйзайтль
01 марта 2020, 10:52
Хоккей
Панарин повторил свой рекорд по очкам в НХЛ
#Артемий Панарин
28 февраля 2020, 09:50
Футбол
Панарин показал лучший результат в карьере по голам за сезон
#Артемий Панарин
26 февраля 2020, 10:41
Хоккей
Панарин впервые забил три гола за «Рейнджерс». Прошлые два хет-трика он оформил в матчах против него
#Артемий Панарин
13 декабря 2019, 11:22
Хоккей
Артемий Панарин раскритиковал власть в РФ, выразил отношение к религии и пообещал организовать благотворительный фонд
#Артемий Панарин
18 июля 2019, 23:00
Хоккей
Панарин и Бобровский разъехались из «Коламбуса» в разные команды: «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду»
#НХЛ
01 июля 2019, 20:36
Хоккей
«Он наложил в штаны. Он не ест, его тошнит». Главный тренер «Коламбуса» – об отсутствии Панарина
#Артемий Панарин
20 февраля 2019, 11:30