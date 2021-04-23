Панарин отказался от участия в ЧМ в Риге. Он уведомил об этом Федерацию хоккея России

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет на чемпионате мира в 2021 году. Об этом сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

ФХР связывалась с Панариным и обсуждала его участие в ЧМ. Во время разговора он сказал, что «не сможет в этом году помочь сборной».

Подробностей о решении Третьяк почти не озвучил. «Насколько я знаю, Панарин сказал, что был тяжелый чемпионат НХЛ, и что ему опять в пузыре жить будет сложно».

Инсайды о пропуске ЧМ Панариным появлялись несколько дней, но официальных заявлений до сих пор не было. «СЭ» со ссылкой на источники писал, что одна из причин отказа – скандал с обвинениями в избиении девушки.

В феврале Андрей Назаров – бывший тренер Панарина – рассказал о случае 2011 года, когда хоккеист якобы избил девушку в Риге. Назаров утверждал, что против Панарина возбудили уголовное дело, но потом его «спустили на тормозах» за взятку.

После этих слов «Рейнджерс» и НХЛ выступили с заявлениями в поддержку Панарина. Они назвали обвинения «запугиванием» и связали их с политической позицией Панарина. Тот незадолго до этой ситуации публиковал пост в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Клубы НХЛ регулярно не отпускают игроков на международные турниры, когда они совпадают с матчами лиги. В этом году даты плей-офф НХЛ совпадут с ЧМ в Риге. Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс», который идет в Восточном дивизионе пятым и пока сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Панарин в текущем сезоне НХЛ – лучший игрок из России по набранным очкам. Он первый в рейтинге с 53 очками (17 голов и 36 ассистов) и опережает Александра Овечкина (42 очка) и Павла Бучневича (40 очков).