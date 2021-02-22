Артемий Панарин
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#Артемий Панарин #НХЛ #Хоккей #Нью-Йорк Рейнджерс

«Рейнджерс» назвал «запугиванием» обвинения Панарина в избиении девушки. И связал их с политической позицией игрока

2 часа назад


«Рейнджерс» выступил с официальным заявлением о ситуации вокруг форварда Артемия Панарина. Клуб заявил, что поддерживает игрока и поможет ему.

  • Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал о случае в 2011 году, когда Панарин якобы избил 18-летнюю девушку в баре. По словам Назарова, это произошло в Латвии после игры с местным «Динамо».
  • Против Панарина возбудили уголовное дело, но за него «вступились авторитетные жители Риги», утверждает Назаров.
  • «Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах», — сказал Назаров.

Вскоре после этого журналист Ларри Брукс написал, что Панарин уйдет в отпуск. «Рейнджерс» подтвердил, что игрок «на время покинет расположение команды».

«Артемий категорически отрицает все обвинения этой сфабрикованной истории. Это явная тактика запугивания, которую используют против него за высказывания о недавних политических событиях. [...] Клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать с ним, чтобы разобраться в источнике этого необоснованного обвинения», — говорится в заявлении клуба.

В поддержку Панарина также выступила НХЛ. ««Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и «Рейнджерс» и продолжим следить за ситуацией», — цитирует представителя лиги журналист Дэн Розен.

«Рейнджерс» не уточнил, о каких именно «политических событиях» идет речь. Однако 21 января хоккеист опубликовал в инстаграме пост с фотографией семьи Алексея Навального и поставил хештег «свободунавальному».

  • Пост появился на резонансного задержания Навального в московском аэропорту и требования ФСИН заменить ему условный срок по уголовному делу «Ив Роше» на реальный. Ему грозило до 3,5 лет колонии.
  • Из-за ситуации с Навальным в январе в России прошли две крупные акции протеста, после которых задержали несколько тысяч человек.
  • 2 февраля суд удовлетворил требование ФСИН и заменил Навальному условный срок на реальный. С учетом времени, которое оппозиционер отбыл под домашним арестом, он проведет в колонии 2 года и 6 месяцев.
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