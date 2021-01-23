Панарин набрал 100 очков за 73 игры регулярного сезона в «Рейнджерс». Никто не делал это так быстро

Артемий Панарин сделал ассист в игре «Рейнджерс» и «Питтсбурга» (3:4, ОТ). Так он набрал сотое очко за клуб в регулярном сезоне НХЛ.

По темпу набора очков Панарин опережает всех игроков в истории «Рейнджерс». До этого рекорд принадлежал Марку Мессье – 100 очков за 74 игры.

Панарину 29 лет. Он проводит в «Рейнджерс» второй сезон. Сейчас Панарин имеет пять очков (2+3) за четыре игры.

В прошлом регулярном сезоне Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Потом было два очка в играх плей-офф.