Артемий Панарин
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Нью-Йорк Рейнджерс
Панарин реализовал победный буллит в матче с «Филадельфией» и стал первой звездой матча
2 часа назад
«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2, буллиты). Нападающий гостей Артемий Панарин признан первой звездой матча.
Он вышел на лед впервые после травмы, полученной в матче с «Бостоном» 11 февраля. Панарин в матче с «Филадельфией»:
- Отыграл 22 минуты 7 секунд.
- Провел восемь бросков в створ.
- Совершил два перехвата.
- Отдал голевую передачу.
- Реализовал решающий буллит.
В 13 матчах сезона игрок из России набрал 16 очков: 5 голов и 11 голевых передач. «Рейнджерс» с 13 очками занимают седьмое место в таблице Восточного дивизиона. «Филадельфия» с 19 очками идет второй.
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