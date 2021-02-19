Артемий Панарин
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#Артемий Панарин #НХЛ #Хоккей #Нью-Йорк Рейнджерс

Панарин реализовал победный буллит в матче с «Филадельфией» и стал первой звездой матча

2 часа назад

«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2, буллиты). Нападающий гостей Артемий Панарин признан первой звездой матча.

Он вышел на лед впервые после травмы, полученной в матче с «Бостоном» 11 февраля. Панарин в матче с «Филадельфией»:

  • Отыграл 22 минуты 7 секунд.
  • Провел восемь бросков в створ.
  • Совершил два перехвата.
  • Отдал голевую передачу.
  • Реализовал решающий буллит.

В 13 матчах сезона игрок из России набрал 16 очков: 5 голов и 11 голевых передач. «Рейнджерс» с 13 очками занимают седьмое место в таблице Восточного дивизиона. «Филадельфия» с 19 очками идет второй.

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