Панарин реализовал победный буллит в матче с «Филадельфией» и стал первой звездой матча

«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2, буллиты). Нападающий гостей Артемий Панарин признан первой звездой матча.

Он вышел на лед впервые после травмы, полученной в матче с «Бостоном» 11 февраля. Панарин в матче с «Филадельфией»: