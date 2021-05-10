Панарин признан вторым по ценности игроком «Рейнджерс» в сезоне. В прошлом году он победил в голосовании

Артемий Панарин стал по итогам сезона НХЛ вторым по ценности игроком «Нью-Йорк Рейнджерс». Приз самому ценному игроку (MVP) получил защитник Адам Фокс.

Панарин играет за «Рейнджерс» второй раз сезон и второй раз подряд попадает в топ голосования клубного MVP. В сезоне-2019/20 он победил.

Панарин в этом сезоне провел 42 игры и набрал 58 очков (17 голов и 41 ассист). Это самый результативный игрок сезона в «Рейнджерс».

Фокс провел 55 матчей, набрав 47 очков (5 голов и 42 ассиста).

В голосовании участвуют сотрудники пресс-службы «Рейнджерс». Награду вручают ежегодно с сезона-1941/42.