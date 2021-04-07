Панарин набрал 135 очков в первых 96 играх за «Рейнджерс». До клубного рекорда осталось два очка в четырех играх

Панарин проводит в клубе второй сезон. За это время он стал лидером «Рейнджерс». Сейчас он занимает второе место в лиге по результативности за матч – в среднем у него по 1,48 очка за игру. Лучше только Коннор Макдэвид – 1,64 очка.

Панарину 29 лет. Он играет в НХЛ с 2015 года. До перехода в «Нью-Йорк» выступал за «Чикаго» и «Коламбус».