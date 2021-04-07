Артемий Панарин
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Нью-Йорк Рейнджерс
Панарин набрал 135 очков в первых 96 играх за «Рейнджерс». До клубного рекорда осталось два очка в четырех играх
07 апреля, 13:38
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ (8:4). В составе хозяев Артемий Панарин набрал четыре очка (гол и три ассиста).
- Теперь у него 135 очков (44 гола и 91 ассист) в 96 стартовых играх за клуб. Он вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по набранным очкам в первых 100 играх.
- На первом месте находится Марк Месье (137 очков в сезонах-1991/92 и 1992-93). Если Панарин за ближайшие четыре матча наберет еще два очка, то повторит рекорд.
- Он стартовал лучше Уэйна Гретцки, Яромира Ягра, Фила Эспозито и других легендарных игроков «Ренйджерс».
Панарин проводит в клубе второй сезон. За это время он стал лидером «Рейнджерс». Сейчас он занимает второе место в лиге по результативности за матч – в среднем у него по 1,48 очка за игру. Лучше только Коннор Макдэвид – 1,64 очка.
Панарину 29 лет. Он играет в НХЛ с 2015 года. До перехода в «Нью-Йорк» выступал за «Чикаго» и «Коламбус».
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