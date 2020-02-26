Панарин показал лучший результат в карьере по голам за сезон

Гол в ворота «Айлендерс» стал для Артемия Панарина 32-м в сезоне. Это его лучший показатель за всю карьеру в КХЛ и НХЛ. До этого Панарин дважды доходил до отметки в 30+ голов в «Чикаго». В остальных командах максимальным результатом были 28 шайб.

Статистика Панарина прямо сейчас: 61 матч, 32 гола, 53 ассиста, +36 полезность.