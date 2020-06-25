Хабиб Нурмагомедов
Артемий Панарин
Александр Овечкин
Хабиб – лидер рейтинга Forbes самых успешных звезд России до 40 лет. За ним – Бузова и Крид
25 июня 2020, 12:35
Топ-10:
- Хабиб Нурмагомедов ($16,5 млн, 49754 упоминания в СМИ)
- Ольга Бузова
- Егор Крид
- Александр Овечкин ($15,1 млн, 43664)
- Ксения Собчак
- Тимати
- Дима Билан
- Полина Гагарина
- Артемий Панарин ($13,2 млн, 12858)
- Баста
В рейтинге учитывался доход за последний год, упоминания в СМИ и популярность. Полный рейтинг – здесь.
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