Александр Овечкин
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Вашингтон
Марио Лемье
Овечкин сохранил лидерство в списке бомбардиров, сделав ассист с «Бостоном». Только Лемье набирал больше очков за полсезона в 36+
4 часа назад
«Вашингтон» уступил в гостях «Бостону» 3:4 в игре НХЛ, матч начался с гола Евгения Кузнецова, которому ассистировал Александр Овечкин.
Для Овечкина это 56-е очков в 41 матче. У него 27+29 по «гол плюс пас» в сезоне. Главные преследователи в списке бомбардиров – Леон Драйзатль из «Эдмонтона» и Джонатан Юбердо из «Флориды», в активе которых – по 54 очка.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, в возрасте 36+ только Марио Лемье удавалось набирать больше очков за половину сезона – 68 в 2002/03.
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