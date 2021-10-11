Панарин – один из шести альтернативных капитанов «Рейнджерс» на новый сезон НХЛ. В клубе три года нет постоянного капитана

Шесть альтернативных капитанов «Нью-Йорк Рейнджерс»:

Артемий Панарин

Крис Крайдер

Мика Зибанежад

Джейкоб Труба

Райан Строум

Барклай Гудроу

В сезоне-2021/22 в клубе не будет постоянного капитана. Последним был Райан Макдона, который в 2018 году перешел в «Тампу-Бэй».

Артемий Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне он провел в НХЛ 42 матча и набрал 58 очков (17+41).

Новый сезон НХЛ начнется в ночь с 12 на 13 октября.