Артемий Панарин
НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
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#Артемий Панарин #НХЛ #Нью-Йорк Рейнджерс

Панарин – один из шести альтернативных капитанов «Рейнджерс» на новый сезон НХЛ. В клубе три года нет постоянного капитана

40 минут назад

Icon Sportswire vi / Global Look Press

Шесть альтернативных капитанов «Нью-Йорк Рейнджерс»:

  • Артемий Панарин
  • Крис Крайдер
  • Мика Зибанежад
  • Джейкоб Труба
  • Райан Строум
  • Барклай Гудроу

В сезоне-2021/22 в клубе не будет постоянного капитана. Последним был Райан Макдона, который в 2018 году перешел в «Тампу-Бэй».

Артемий Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне он провел в НХЛ 42 матча и набрал 58 очков (17+41).

Новый сезон НХЛ начнется в ночь с 12 на 13 октября.

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Источник:
Твиттер «Нью-Йорк Рейнджерс»
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