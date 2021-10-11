Артемий Панарин
НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Панарин – один из шести альтернативных капитанов «Рейнджерс» на новый сезон НХЛ. В клубе три года нет постоянного капитана
40 минут назад
Шесть альтернативных капитанов «Нью-Йорк Рейнджерс»:
- Артемий Панарин
- Крис Крайдер
- Мика Зибанежад
- Джейкоб Труба
- Райан Строум
- Барклай Гудроу
В сезоне-2021/22 в клубе не будет постоянного капитана. Последним был Райан Макдона, который в 2018 году перешел в «Тампу-Бэй».
Артемий Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне он провел в НХЛ 42 матча и набрал 58 очков (17+41).
Новый сезон НХЛ начнется в ночь с 12 на 13 октября.
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