Артемий Панарин
НХЛ
Хоккей
Нью-Йорк Рейнджерс
В 400 матчах Панарин набрал 427 очков. Он занял шестое место среди игроков, не выбранных на драфте
02 февраля, 11:16
В матче с «Питтсбургом» Артемий Панарин набрал три очка: гол+две передачи. Так он дошел до отметки в 427 очков в 400 матчах в НХЛ.
Среди игроков, по каким-то причинам не выбранных на драфте, он занял шестое место по очкам в 400 матчах. Топ-6:
1. Уэйн Гретцки (935).
2. Петер Штястны (607).
3. Бобби Орр (508).
4. Джо Маллен (453).
5. Адам Оутс (433).
6. Артемий Панарин (427).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые