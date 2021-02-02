Артемий Панарин
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#Артемий Панарин #НХЛ #Хоккей #Нью-Йорк Рейнджерс

В 400 матчах Панарин набрал 427 очков. Он занял шестое место среди игроков, не выбранных на драфте

02 февраля, 11:16

В матче с «Питтсбургом» Артемий Панарин набрал три очка: гол+две передачи. Так он дошел до отметки в 427 очков в 400 матчах в НХЛ.

Среди игроков, по каким-то причинам не выбранных на драфте, он занял шестое место по очкам в 400 матчах. Топ-6:

1. Уэйн Гретцки (935).

2. Петер Штястны (607).

3. Бобби Орр (508).

4. Джо Маллен (453).

5. Адам Оутс (433).

6. Артемий Панарин (427).

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