Артемий Панарин раскритиковал власть в РФ, выразил отношение к религии и пообещал организовать благотворительный фонд

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал почти часовое интервью Sports.ru, где затронул важнейшие темы о спорте и жизни. На его слова уже отреагировали несколько бывших хоккеистов.

О Путине

«Думаю, он уже не понимает, где – хорошо, где – плохо. Мне кажется, ему уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию, потому что есть много людей, которые подводят его к решениям.

Если тебе все будут говорить 20 лет, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты что, думаешь, станешь видеть свои ошибки? Как ты будешь их видеть?

Беззаконие. Он лет 20 уже? В законе мы особо не выросли за это время. Футболистов только бедных наказали, показали, как могут. Еще претензия – он долго сидит, никому не дает. Наша главная ошибка – хотя их много – что все думают: «Лучше Владимира Владимировича у нас никого нет».

Но это же бред. У нас сколько миллионов в стране, и нет ни одного такого человека? И лучше есть, по-любому».