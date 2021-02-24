Хоккеист Анисин рассказал подробности случая с Панариным. Драки с девушкой не было, но полиция приезжала

Михаил Анисин рассказал в интервью «СЭ» подробности о том вечере. Главные цитаты:

📌«Максимум, что могло быть, – Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было».

📌 «Полицейские приехали и что-то выясняли. Но что – толком уже и не скажу. Меня тоже к ним подводили и спрашивали: мол, я это сделал? Девушки сказали, что «нет, не он».

📌 «По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провел воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал».

📌 «Ничего сверхъестественного тогда не было. Никаких мордобитий с участием девушек. Знаете, сколько таких ситуаций за десять лет в любом клубе происходит?»

Назаров уже отреагировал на интервью Анисина. Сказал, что тот ничего не опроверг. Анисин и Панарин в тот момент вместе играли за «Витязь».