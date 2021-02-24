Артемий Панарин
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Андрей Назаров
Михаил Анисин
Нью-Йорк Рейнджерс
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#Артемий Панарин #НХЛ #Хоккей #Нью-Йорк Рейнджерс #Андрей Назаров #Михаил Анисин

Хоккеист Анисин рассказал подробности случая с Панариным. Драки с девушкой не было, но полиция приезжала

час назад

Артемий Панарин ушел в отпуск в «Рейнджерс», когда вышло интервью тренера Андрея Назарова. Назаров вспомнил случай из 2011 года, когда Панарин якобы избил 18-летнюю девушку.

НХЛ и «Рейнджерс» не поверили Назарову, потому что тот не предоставил никаких доказательств. В интервью Назаров рассказывал, что там присутствовал хоккеист Михаил Анисин.

«Рейнджерс» назвал «запугиванием» обвинения Панарина в избиении девушки. И связал их с политической позицией игрока

Михаил Анисин рассказал в интервью «СЭ» подробности о том вечере. Главные цитаты:

📌«Максимум, что могло быть, – Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было».

📌 «Полицейские приехали и что-то выясняли. Но что – толком уже и не скажу. Меня тоже к ним подводили и спрашивали: мол, я это сделал? Девушки сказали, что «нет, не он».

📌 «По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провел воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал».

📌 «Ничего сверхъестественного тогда не было. Никаких мордобитий с участием девушек. Знаете, сколько таких ситуаций за десять лет в любом клубе происходит?»

Назаров уже отреагировал на интервью Анисина. Сказал, что тот ничего не опроверг. Анисин и Панарин в тот момент вместе играли за «Витязь».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Полный разбор ситуации
Тренер Назаров обвинил Панарина в избиении девушки. История из 2011-го, по которой нет доказательств
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