Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России из-за коронавируса остановлены все массовые мероприятия

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», – сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она также добавила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.

В России третий день подряд зафиксировано более 25 тысяч заболевших коронавирусом.

4 октября – 25 781 случай заражения.