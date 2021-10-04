коронавирус
Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России из-за коронавируса остановлены все массовые мероприятия
вчера, 14:33
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», – сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Она также добавила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.
В России третий день подряд зафиксировано более 25 тысяч заболевших коронавирусом.
4 октября – 25 781 случай заражения.
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