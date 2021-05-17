Тони Кроос
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#Тони Кроос #коронавирус #Примера #Реал

Кроос заболел коронавирусом. Через пять дней у «Реала» решающий матч в борьбе за чемпионство

вчера, 19:48

Полузащитник «Реала» Тони Кроос сдал положительный тест на коронавирус. «Реал» сообщил об этом на своем сайте.

Кроос с 14 мая находился на самоизоляции, поскольку контактировал с зараженным. 13 мая он не играл в матче против «Гранады», а 16-го против «Атлетика» не был заявлен на игру.

«Реал» сыграет против «Вильярреала» 22 мая. В случае потери очков «Атлетико» и своей победы «Реал» выиграет чемпионат Испании.

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