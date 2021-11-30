Новый штамм коронавируса не повлияет на Олимпиаду-2022. Об этом заявил МИД Китая

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сейчас в связи распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» Министерство иностранных дел страны заявило, что он никак не повлияет на их проведение.

Слова представителя МИД Китая Чжао Лицзянь

«Я считаю, что это определенно бросит вызов нашим усилиям по предотвращению и контролю вируса. Но, поскольку Китай имеет опыт предотвращения коронавируса и контроля над ситуацией, я полностью верю, что Китай сможет провести зимние Олимпийские игры в соответствии с графиком, гладко и успешно».