Формула 1
Япония второй год подряд отменила Гран-при Формулы 1 из-за ковида. В стране фиксируют рекордный прирост заболевших
59 минут назад
Организаторы этапа Гран-при в Японии сослались на «продолжающиеся» сложности из-за пандемии коронавируса. Они отменили этап, запланированный с 8 по 10 октября.
Формула 1 пока не объявила новый календарь. Она опубликует его в ближайшие недели.
- Япония второй год подряд отменяет этап Гран-при из-за коронавируса. В последний раз она принимала его в 2019 году.
- Несмотря на заявления организаторов о пандемии, в Японии прошли Олимпийские игры и теперь готовятся Паралимпийские игры. Они стартуют 24 августа.
- В Японии с середины июля продолжается рост числа новых случаев коронавируса. В середине июля там выявляли 3-4 тысячи заболевших в день, к середине августа число впервые за пандемию поднялось выше 20 тысяч.
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