Япония второй год подряд отменила Гран-при Формулы 1 из-за ковида. В стране фиксируют рекордный прирост заболевших

Организаторы этапа Гран-при в Японии сослались на «продолжающиеся» сложности из-за пандемии коронавируса. Они отменили этап, запланированный с 8 по 10 октября.

Формула 1 пока не объявила новый календарь. Она опубликует его в ближайшие недели.