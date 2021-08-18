Формула 1
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#Формула 1

Япония второй год подряд отменила Гран-при Формулы 1 из-за ковида. В стране фиксируют рекордный прирост заболевших

59 минут назад

Организаторы этапа Гран-при в Японии сослались на «продолжающиеся» сложности из-за пандемии коронавируса. Они отменили этап, запланированный с 8 по 10 октября.

Формула 1 пока не объявила новый календарь. Она опубликует его в ближайшие недели.

  • Япония второй год подряд отменяет этап Гран-при из-за коронавируса. В последний раз она принимала его в 2019 году.
  • Несмотря на заявления организаторов о пандемии, в Японии прошли Олимпийские игры и теперь готовятся Паралимпийские игры. Они стартуют 24 августа.
  • В Японии с середины июля продолжается рост числа новых случаев коронавируса. В середине июля там выявляли 3-4 тысячи заболевших в день, к середине августа число впервые за пандемию поднялось выше 20 тысяч.
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Источник:
сайт Формулы 1
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