Организаторы Олимпиады заменят японской спортсменке медаль. Мэр ее родного города укусил награду на мероприятии

Видео с Кавамурой разошлось в сети и вызвало критику мэра. Его осудили за неуважение спортсменки и игнорирование ковидных правил. С критикой выступили спортсмены и Toyota – один из спонсоров Олимпиады и софтбольной команды, за которую играет Гото.

Kyodo пишет, что Кавамура во время мероприятия также спросил Гото о ее «романтических отношениях». В сети это восприняли как попытку домогательств со стороны мэра.

В итоге в префектуру попустило семь тысяч жалоб. Он собрал пресс-конференцию, на которой объяснил поведение.