Организаторы Олимпиады заменят японской спортсменке медаль. Мэр ее родного города укусил награду на мероприятии
Японская софтболистка Миу Гото получит новую золотую медаль Олимпийских игр. Решение приняли после того, как Такаши Кавамура, мэр города Нагоя, укусил ее награду.
В сообщении Оргкомитета говорится, что это было желание самой Гото, которое поддержал Международный олимпийский комитет.
4 августа в родном городе Гото прошло официальное мероприятие в ее честь. Во время него мэр попросил у спортсменки медаль, и Гото надела ее на шею Кавамуры. Тот сначала взял награду, а потом укусил ее.
Видео с Кавамурой разошлось в сети и вызвало критику мэра. Его осудили за неуважение спортсменки и игнорирование ковидных правил. С критикой выступили спортсмены и Toyota – один из спонсоров Олимпиады и софтбольной команды, за которую играет Гото.
Kyodo пишет, что Кавамура во время мероприятия также спросил Гото о ее «романтических отношениях». В сети это восприняли как попытку домогательств со стороны мэра.
В итоге в префектуру попустило семь тысяч жалоб. Он собрал пресс-конференцию, на которой объяснил поведение.
- Кавамура сказал, что проявил неуважение и «запятнал» награду Гото.
- Вопрос об отношениях он объяснил попыткой расслабить спортсменку на сцене. «Когда я спрашиваю молодых людей, есть ли у них парень или девушка, это позволяет им расслабиться и больше говорить».
- После произошедшего он предложил организаторам Олимпиады оплату замены медали.