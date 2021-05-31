Кубок Америки
коронавирус
Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки. До старта турнира осталось две недели
4 часа назад
- Кубок Америки планировался в Колумбии и Аргентине с 13 июня по 10 июля.
- 21 мая Колумбия лишилась права проведения турнира. Теперь – Аргентина.
- Информация официальная, о ней объявила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).
КОНМЕБОЛ не разъяснил причины отмены Кубка Америки в Аргентине. В сообщении сказано только, что это произошло из-за «сложившихся обстоятельств».
В мае в Аргентине произошел резкий рост числа случаев коронавируса. В конце месяца показатель поднимался до рекордной 41 тысячи заболеваний в сутки. В стране уже приостанавливали национальные футбольные турниры до конца мая из-за ковида.
- В Колумбии турнир отменили на фоне антиправительственных протестов. Они продолжаются с конца апреля.
- Где теперь пройдет Кубок Америки, неизвестно. КОНМЕБОЛ написал, что изучает предложения других стран.
- Кубок Америки планировался на 2020 год, но его отложили из-за пандемии коронавируса. Это был первый розыгрыш за 105-летнюю историю турнира, который планировали в двух странах.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые