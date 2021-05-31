Кубок Америки
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#Кубок Америки #коронавирус

Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки. До старта турнира осталось две недели

4 часа назад
  • Кубок Америки планировался в Колумбии и Аргентине с 13 июня по 10 июля.
  • 21 мая Колумбия лишилась права проведения турнира. Теперь – Аргентина.
  • Информация официальная, о ней объявила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

КОНМЕБОЛ не разъяснил причины отмены Кубка Америки в Аргентине. В сообщении сказано только, что это произошло из-за «сложившихся обстоятельств».

В мае в Аргентине произошел резкий рост числа случаев коронавируса. В конце месяца показатель поднимался до рекордной 41 тысячи заболеваний в сутки. В стране уже приостанавливали национальные футбольные турниры до конца мая из-за ковида.

  • В Колумбии турнир отменили на фоне антиправительственных протестов. Они продолжаются с конца апреля.
  • Где теперь пройдет Кубок Америки, неизвестно. КОНМЕБОЛ написал, что изучает предложения других стран.
  • Кубок Америки планировался на 2020 год, но его отложили из-за пандемии коронавируса. Это был первый розыгрыш за 105-летнюю историю турнира, который планировали в двух странах.
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Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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