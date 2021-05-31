Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки. До старта турнира осталось две недели

Кубок Америки планировался в Колумбии и Аргентине с 13 июня по 10 июля.

21 мая Колумбия лишилась права проведения турнира. Теперь – Аргентина.

Информация официальная, о ней объявила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

КОНМЕБОЛ не разъяснил причины отмены Кубка Америки в Аргентине. В сообщении сказано только, что это произошло из-за «сложившихся обстоятельств».

В мае в Аргентине произошел резкий рост числа случаев коронавируса. В конце месяца показатель поднимался до рекордной 41 тысячи заболеваний в сутки. В стране уже приостанавливали национальные футбольные турниры до конца мая из-за ковида.