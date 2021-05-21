Колумбия лишилась права проведения Кубка Америки-2021. В стране идут протесты против правительства

Кубок Америки-2021 планировался в Аргентине и Колумбии с 13 июня по 10 июля.

Меньше чем за месяц до старта турнира Колумбия лишилась права проведения Кубка.

Решение официальное, о нем объявила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Формальная причина – отказ КОНМЕБОЛ перенести турнир с лета на осень. Об этом просил министр спорта Колумбии, ссылаясь на показатели заболеваемости ковидом. Он говорил, что организаторы хотят 50% заполняемости стадионов, но пока это невозможно из-за коронавируса.

В ответ КОНМЕБОЛ заявил, что перенос невозможен из-за «международного календаря и логистики турнира». А так как Колумбия не готова принять Кубок, его проведут в другой стране.

При этом в заявлениях официальных лиц не сказано о продолжающихся в Колумбии протестах: