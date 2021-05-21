Колумбия лишилась права проведения Кубка Америки-2021. В стране идут протесты против правительства
- Кубок Америки-2021 планировался в Аргентине и Колумбии с 13 июня по 10 июля.
- Меньше чем за месяц до старта турнира Колумбия лишилась права проведения Кубка.
- Решение официальное, о нем объявила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).
Формальная причина – отказ КОНМЕБОЛ перенести турнир с лета на осень. Об этом просил министр спорта Колумбии, ссылаясь на показатели заболеваемости ковидом. Он говорил, что организаторы хотят 50% заполняемости стадионов, но пока это невозможно из-за коронавируса.
В ответ КОНМЕБОЛ заявил, что перенос невозможен из-за «международного календаря и логистики турнира». А так как Колумбия не готова принять Кубок, его проведут в другой стране.
При этом в заявлениях официальных лиц не сказано о продолжающихся в Колумбии протестах:
- Протесты начались в конце апреля из-за прошедшей налоговой реформы. Она предполагала пополнение бюджета страны за счет увеличения налогов.
- Вскоре после начавшихся акций президент отозвал законопроект из Конгресса, а министр финансов ушел в отставку, но протесты не прекратились.
- Они продолжаются в крупных городах страны, протестующие вступают в стычки с полицией. Известно минимум о 42 погибших.
Акции уже влияли на проведение футбольных матчей. Игру в Барранкилье, где планировался финал Кубка Америки, несколько раз прерывали – возле стадиона взрывали светошумовые гранаты и распыляли слезоточивый газ.
Кто примет матчи вместо Колумбии, пока непонятно. Один из возможных вариантов – проведение всего турнира в Аргентине. КОНМЕБОЛ объявит об изменении формата позже.
- Кубок Америки изначально планировался на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса его отложили на год.
- Впервые за 105-летнюю историю турнира его планировали в двух странах.
- Колумбия готовилась к 15 матчам, в том числе к финалу.