Кубок Америки
Аргентина за месяц до Кубка Америки приостановила национальные футбольные турниры из-за ковида
вчера, 21:24
В Аргентине до 30 мая отменены футбольные матчи национальных турниров. Об этом объявила Аргентинская футбольная ассоциация на фоне роста числа случаев ковида.
Ограничения касаются только национальных турниров. Матчи Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана (международные турниры) не перенесены.
Новость вызвала резонанс по двум причинам:
- Аргентина – одна из хозяек Кубка Америки, который стартует 13 июня.
- Колумбию – вторую хозяйку турнира – уже лишили права проведения турнира.
Вероятность переноса турнира и из второй страны-хозяйки вызвала реакцию в сети. Тем не менее ситуации в Колумбии и Аргентине разные.
В Колумбии, помимо сложной ситуации с ковидом, проходят антиправительственные протесты.СМИ считают это основной причиной отмены турнира там, хотя формально Колумбия запрашивала перенос Кубка на осень только из-за ковида.
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