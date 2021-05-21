Аргентина за месяц до Кубка Америки приостановила национальные футбольные турниры из-за ковида

В Аргентине до 30 мая отменены футбольные матчи национальных турниров. Об этом объявила Аргентинская футбольная ассоциация на фоне роста числа случаев ковида.

Ограничения касаются только национальных турниров. Матчи Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана (международные турниры) не перенесены.

Новость вызвала резонанс по двум причинам:

Аргентина – одна из хозяек Кубка Америки, который стартует 13 июня. Колумбию – вторую хозяйку турнира – уже лишили права проведения турнира.

Вероятность переноса турнира и из второй страны-хозяйки вызвала реакцию в сети. Тем не менее ситуации в Колумбии и Аргентине разные.

В Колумбии, помимо сложной ситуации с ковидом, проходят антиправительственные протесты.СМИ считают это основной причиной отмены турнира там, хотя формально Колумбия запрашивала перенос Кубка на осень только из-за ковида.