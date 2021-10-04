Олимпиада-2022
коронавирус
Привитые российскими вакцинами спортсмены получат допуск на Олимпиаду в Пекине
вчера, 13:31
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», – цитирует ТАСС слова организаторов соревнований.
На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Это «Спутник V» и «Спутник лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» Центра имени Чумакова РАН.
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