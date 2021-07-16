Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Спортсмен олимпийской сборной Уганды пропустил тестирование на ковид и не выходит на связь. Его ищет полиция Японии

5 часов назад

Японская полиция начала поиски Джулиуса Ссекитолеко – пропавшего спортсмена из Уганды. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на власти города Изумисано, где базируется сборная.

  • Ссекителеко в последний раз видели в номере около полуночи в ночь на 16 июня.
  • Днем, когда не пришел на ежедневное тестирование на коронавирус, его стали искать. Местный чиновник пробовал связаться с ним, но тот не ответил.
  • Других подробностей о ситуации нет.

На Олимпиаде действуют строгие правила из-за распространения коронавируса. Спортсменов сборных держат в «пузырях», ограничивая их контакты. Встречи с местными жителями и свободное передвижение по стране им запрещено.

Ссекитолеко 20 лет, он тяжелоатлет. Это один из девяти спортсменов, представляющих Уганду на Олимпиаде.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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