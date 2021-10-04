коронавирус
Роспотребнадзор опроверг введение дополнительных ограничений в России из-за коронавируса
вчера, 15:31
«Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», – цитирует Regnum сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор также разъяснил, что на данный момент решение о возможности проведения массовых мероприятий принимается главами регионов после достижения определенных показателей, которые характеризуют эпидемиологическую ситуацию.
Оно основывается на постановлении главного санитарного врача России от 7 июля текущего года.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что массовые мероприятия в России остановлены.
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