коронавирус
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#коронавирус

В Москве введены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Все массовые мероприятия – только с согласованием Роспотребнадзора

час назад

Оперштаб Москвы сделал заявление в связи с резким ростом числа заболевших – в городе вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Подробную информацию вы можете прочитать здесь. Касательно спортивных мероприятий: они, как и любое массовое, будут отменены (кроме тех мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве).

С 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные меры.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Оперштаб Москвы
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