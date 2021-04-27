Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин

Александр Головин сдал положительный тест на коронавирус. Первым об этом написал «Спорт-Экспресс», потом – подтвердил «Чемпионат». Оба издания утверждают, что болезнь проходит без симптомов.

Головин в этом сезоне забил четыре гола и отдал восемь ассистов в 21 матче за «Монако».

Он пропустил часть сезона из-за травм в конце 2020-го, но теперь регулярно попадает в состав.

«Монако» идет в таблице Лиги 1 третьим, отставая на одно очко от «ПСЖ» и на два от «Лилля». До конца чемпионата осталось четыре тура.

Это не первый случай коронавируса в «Монако» за месяц. 17 апреля клуб объявил, что четыре футболиста заболели Covid-19 и попали в изоляцию.

Обновление: главный врач сборной России подтвердил заболевание Головина. Заголовок новости изменен.