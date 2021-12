Организаторы матча НБА в Торонто удалили 14 зрителей за неправильное ношение масок

«Торонто» сыграл 19 декабря с «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. После игры организаторы матча рассказали об удалении 14 зрителей из-за нарушений ковидных требований.

Перед стартом матча организаторы анонсировали акцию «Надень маску – или на выход» (Mask up or out). Они потребовали от зрителей правильного ношения масок: те должны закрывать подбородок, рот и нос.

Нарушителям показывали желтые карточки. За два зафиксированных нарушения их удаляли. Всего предупреждения получили 25 человек, 14 – удалены.

Акция запущена на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Северной Америке. Власти провинции Онтарио, куда входит Торонто, одними из первых потребовали снижения заполняемости стадионов до 50%.