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ATP ошиблась в расчете мирового рейтинга. Она засчитала теннисистам очки за два одинаковых турнира разных сезонов
06 апреля, 16:41
Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала неверный мировой рейтинг за неделю с 5 по 11 апреля. На ошибки обратил внимание Open Era Rankings.
- Ошибки связаны с начислением очков по системе, измененной на время пандемии коронавируса.
- В классической схеме теннисист подтверждает очки, набранные на турнире за прошлый сезон. Если он выступит хуже, чем в предыдущем году, то с него спишут очки. Если так же, как в прошлом году, то результат сохранится. Если лучше – очки к рейтингу прибавятся.
- Из-за отмены турниров во время пандемии схему временно поменяли. Теперь при худшем результате очки списываются не полностью, а наполовину.
В новом рейтинге ATP нескольким игрокам засчитали сразу и половину очков за «Мастерс» в Майами-2019, и все очки очки за «Мастерс» в Майами-2021. Хотя должен учитываться только лучший из этих результатов.
Сколько именно игроков это затронуло, неизвестно. Open Era Rankings пишет, что неверный результат был у 171-й ракетки Иво Карловича и «других игроков». Когда сайт обратился к ATP, результат исправили.
- Open Era Rankings – сайт, который ведет рейтинги теннисистов независимо от ATP.
- ATP обновляет рейтинг еженедельно.
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