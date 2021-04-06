ATP ошиблась в расчете мирового рейтинга. Она засчитала теннисистам очки за два одинаковых турнира разных сезонов

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала неверный мировой рейтинг за неделю с 5 по 11 апреля. На ошибки обратил внимание Open Era Rankings.

Ошибки связаны с начислением очков по системе, измененной на время пандемии коронавируса.

В классической схеме теннисист подтверждает очки, набранные на турнире за прошлый сезон. Если он выступит хуже, чем в предыдущем году, то с него спишут очки. Если так же, как в прошлом году, то результат сохранится. Если лучше – очки к рейтингу прибавятся.

Из-за отмены турниров во время пандемии схему временно поменяли. Теперь при худшем результате очки списываются не полностью, а наполовину.

В новом рейтинге ATP нескольким игрокам засчитали сразу и половину очков за «Мастерс» в Майами-2019, и все очки очки за «Мастерс» в Майами-2021. Хотя должен учитываться только лучший из этих результатов.

Сколько именно игроков это затронуло, неизвестно. Open Era Rankings пишет, что неверный результат был у 171-й ракетки Иво Карловича и «других игроков». Когда сайт обратился к ATP, результат исправили.