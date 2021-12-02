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Финал Гран-при по фигурному катанию отменен из-за нового штамма ковида. Япония закрыла въезд для иностранцев

9 часов назад

С 9 по 12 декабря в Осаке запланирован финал Гран-при по фигурному катанию. Но из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» его отменят. Официально организаторы еще не объявили об этом, но об отмене написали японские Kyodo, Asahi и российский ТАСС.

Обновление: Международный союз конькобежцев официально объявил об отмене турнира в Осаке. Где он пройдет, пока неизвестно. Заголовок новости обновлен.

  • Омикрон впервые обнаружили в Южной Африке в конце ноября. С тех пор новый штамм распространился и на другие материки, некоторые страны, в том числе Япония, полностью закрыли въезд для иностранцев.
  • ВОЗ классифицировала штамм как «вызывающий опасения», но детальных исследований пока нет. Неизвестно, заразнее ли он других существующих штаммов.

От России на финал квалифицировал шесть спортсменов в одиночном катании, в том числе чемпионка мира Анна Щербакова. И шесть пар, в том числе чемпионы мира Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание) и Виктория Синицына / Никита Кацалапов (танцы на льду).

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