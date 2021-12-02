Финал Гран-при по фигурному катанию отменен из-за нового штамма ковида. Япония закрыла въезд для иностранцев

С 9 по 12 декабря в Осаке запланирован финал Гран-при по фигурному катанию. Но из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» его отменят. Официально организаторы еще не объявили об этом, но об отмене написали японские Kyodo, Asahi и российский ТАСС.

Обновление: Международный союз конькобежцев официально объявил об отмене турнира в Осаке. Где он пройдет, пока неизвестно. Заголовок новости обновлен.

Омикрон впервые обнаружили в Южной Африке в конце ноября. С тех пор новый штамм распространился и на другие материки, некоторые страны, в том числе Япония, полностью закрыли въезд для иностранцев.

ВОЗ классифицировала штамм как «вызывающий опасения», но детальных исследований пока нет. Неизвестно, заразнее ли он других существующих штаммов.

От России на финал квалифицировал шесть спортсменов в одиночном катании, в том числе чемпионка мира Анна Щербакова. И шесть пар, в том числе чемпионы мира Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание) и Виктория Синицына / Никита Кацалапов (танцы на льду).