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Тренер по плаванию Ильин отказался надевать маску в суде. Он был задержан за отказ надеть маску в аэропорту

2 часа назад

25 ноября проходит судебное заседание по административному правонарушению заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина.

  • 22 ноября он был задержан в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге за отказ надеть маску и обвинен в неповиновении требованиям сотрудников полиции.
  • На суде Ильин отказался надеть маску. Из-за этого судебное заседание было отложено. Суд вызвал полицию и вывел Ильина в коридор.
  • Сотрудники полиции увезли его для составления протокола по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ [невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения].

Ильин прокомментировал ситуацию для «Матч ТВ»:

«Мне опять сказали надевать маску. Я прошу предъявить закон, что мне инкриминируется, мне никто не предъявляет. Постановление правительства Ленинградской области мне не показывают. И не ознакамливают.

Этим полицейским я не верю ни на слово. Есть документы, которые мне обязаны показать. По закону о полиции. Они сами нарушают закон, а требуют с граждан».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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