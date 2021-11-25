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Тренер по плаванию Ильин отказался надевать маску в суде. Он был задержан за отказ надеть маску в аэропорту
2 часа назад
25 ноября проходит судебное заседание по административному правонарушению заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина.
- 22 ноября он был задержан в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге за отказ надеть маску и обвинен в неповиновении требованиям сотрудников полиции.
- На суде Ильин отказался надеть маску. Из-за этого судебное заседание было отложено. Суд вызвал полицию и вывел Ильина в коридор.
- Сотрудники полиции увезли его для составления протокола по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ [невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения].
Ильин прокомментировал ситуацию для «Матч ТВ»:
«Мне опять сказали надевать маску. Я прошу предъявить закон, что мне инкриминируется, мне никто не предъявляет. Постановление правительства Ленинградской области мне не показывают. И не ознакамливают.
Этим полицейским я не верю ни на слово. Есть документы, которые мне обязаны показать. По закону о полиции. Они сами нарушают закон, а требуют с граждан».
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