Тренер по плаванию Ильин отказался надевать маску в суде. Он был задержан за отказ надеть маску в аэропорту

25 ноября проходит судебное заседание по административному правонарушению заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина.

Ильин прокомментировал ситуацию для «Матч ТВ»:

«Мне опять сказали надевать маску. Я прошу предъявить закон, что мне инкриминируется, мне никто не предъявляет. Постановление правительства Ленинградской области мне не показывают. И не ознакамливают.

Этим полицейским я не верю ни на слово. Есть документы, которые мне обязаны показать. По закону о полиции. Они сами нарушают закон, а требуют с граждан».