НХЛ из-за коронавируса расширит рождественскую паузу на два дня. В лиге больше ста хоккеистов на карантине

НХЛ сыграет последние матчи перед рождественской паузой 21 декабря. После этого в течение четырех дней в лиге будут рождественские каникулы.

Чтобы расширить паузу, НХЛ отменила пять игр 23 декабря. Из-за этого пауза начнется на два дня раньше. Во время нее в лиге будут выходные, в том числе для перелетов.

21 декабря – «Вашингтон» – «Филадельфия», «Тампа» – «Вегас».

22 – нет запланированных игр.

23 – отменены: «Сент-Луис» – «Торонто», «Колорадо» – «Бостон», «Каролина» – «Оттава», «Нэшвилл» – «Флорида», «Монреаль» – «Нью-Джерси».

24 – изначальная дата начала каникул.

25 – Рождество.

Решение объявили на фоне новостей о росте случаев заболеваний в лиге. К утру 21 декабря в ковид-протоколе находятся 119 хоккеистов.