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НХЛ из-за коронавируса расширит рождественскую паузу на два дня. В лиге больше ста хоккеистов на карантине
4 часа назад
НХЛ сыграет последние матчи перед рождественской паузой 21 декабря. После этого в течение четырех дней в лиге будут рождественские каникулы.
Чтобы расширить паузу, НХЛ отменила пять игр 23 декабря. Из-за этого пауза начнется на два дня раньше. Во время нее в лиге будут выходные, в том числе для перелетов.
- 21 декабря – «Вашингтон» – «Филадельфия», «Тампа» – «Вегас».
- 22 – нет запланированных игр.
- 23 – отменены: «Сент-Луис» – «Торонто», «Колорадо» – «Бостон», «Каролина» – «Оттава», «Нэшвилл» – «Флорида», «Монреаль» – «Нью-Джерси».
- 24 – изначальная дата начала каникул.
- 25 – Рождество.
Решение объявили на фоне новостей о росте случаев заболеваний в лиге. К утру 21 декабря в ковид-протоколе находятся 119 хоккеистов.
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