Россия
ЧМ-2022
коронавирус
Хорватия
Матч Россия – Хорватия посетят более 20 тысяч зрителей. Билеты доступны для вакцинированных и переболевших коронавирусом
час назад
Россия и Хорватия сыграют в матче отбора ЧМ-2022. Игра состоится 1 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. Команды сыграют в «Лужниках».
Изначально разрешенная посещаемость игры составляла около 3 тысяч зрителей. Теперь РФС договорился о выделении дополнительных билетов.
Их могут купить болельщики, которые переболели коронавирусом или прошли вакцинацию. Для доступа на нижние ярусы стадиона сертификат и справка о болезни не потребуются.
Ожидается, что игру посетят более 20 тысяч зрителей. Перед покупкой билета необходимо ввести промокод VACCINE. Купить билеты можно через сайт matchday.rfs.ru.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые