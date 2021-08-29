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#Россия #коронавирус #ЧМ-2022 #Хорватия

Матч Россия – Хорватия посетят более 20 тысяч зрителей. Билеты доступны для вакцинированных и переболевших коронавирусом

час назад

Россия и Хорватия сыграют в матче отбора ЧМ-2022. Игра состоится 1 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. Команды сыграют в «Лужниках».

Изначально разрешенная посещаемость игры составляла около 3 тысяч зрителей. Теперь РФС договорился о выделении дополнительных билетов.

Их могут купить болельщики, которые переболели коронавирусом или прошли вакцинацию. Для доступа на нижние ярусы стадиона сертификат и справка о болезни не потребуются.

Ожидается, что игру посетят более 20 тысяч зрителей. Перед покупкой билета необходимо ввести промокод VACCINE. Купить билеты можно через сайт matchday.rfs.ru.

Россия
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Хорватия
Источник:
твиттер сборной России
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