Олимпиада-2020
коронавирус
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#Олимпиада-2020 #коронавирус

Три спортсмена заразились коронавирусом перед Олимпиадой. Двое из них уже проживают в олимпийской деревне

час назад

Ранее коронавирус выявляли только у спортсменов, которые прилетали на игры. Их отправляли на изоляцию после тестирования в аэропорту.

Теперь заражения выявляются уже внутри олимпийской деревни. Там проживают спортсмены во время Олимпиады. Положительные тесты сдали два иностранных спортсмена. Еще один выявлен у спортсмена, которого не было внутри деревни.

Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. До этого в олимпийской деревне был выявлен первый случай заражения коронавирусом среди персонала.

В Токио действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 22 августа, но формально не повлияет на проведение Олимпиады. Она пройдет без зрителей.

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Источник:
Olimpic Channel
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